Effondrement d’un immeuble en plein centre-ville

Réagissez

Le boulevard Aïssaoui Mohamed de la ville de Annaba a été secoué, hier, par l’effondrement d’un immeuble R+2, a-t-on constaté sur place. Alertés, les services de la Protection civile se sont déplacés sur le lieu de l’incident, où ils ont constaté les dommages. Heureusement, on ne déplore aucun décès ni blessé parmi les habitants de ce vieil immeuble. Cependant, d’importants dégâts, dont l’effondrement total des toilettes et des escaliers a été enregistré.

Datant de la période coloniale, cette bâtisse n’a pas résisté aux vicissitudes du temps et menace sérieusement la vie de ses occupants sinistrés, quatre familles et plusieurs bureaux. «Deux parmi ces familles sont actuellement bloquées, puisqu’elles n’arrivent plus à descendre en l’absence d’escaliers. Les planches qui restent après l’incident ne résisteront plus aux poids des usagers», alerte Hichem Soufi, l’un des habitants de ce vieux bâtiment. Propriété privée, ce dernier a failli faire l’objet dans un passé récent d’une opération d’entretien général en commun accord avec les héritiers. Malheureusement, pour diverses raisons, cette opération n’a pas abouti et actuellement sa situation ne semble pas favorable pour un usage d’habitation, ni commercial. Force est de rappeler qu’un incident similaire s’est produit au début de cette semaine à la cité populaire de Sidi Salem, commune d’El Bouni (Annaba).

En effet, les escaliers d’un immeuble R+4 se sont effondrés totalement dans la nuit de dimanche à lundi. Heureusement, on n’a déploré aucune victime parmi les habitants. Saisi, le directeur de l’OPGI, Abdelkrim Benchadi, n’a ménagé aucun effort pour venir en aide aux habitants, rassurés par sa présence. Première mesure, il a fait appel à une entreprise turque spécialisée dans la fabrication des escaliers préfabriqués pour prendre en charge cette mission. Actuellement le chantier est en place et les sinistrés en attente de reprendre l’usage d’escaliers neufs.