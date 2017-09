Distribution de 200 trousseaux scolaires

Réagissez

Quelque 200 trousseaux scolaires ont été distribués hier à Annaba par l’académie de la société civile algérienne. En effet, la salle Pax s’est avérée exiguë pour contenir les parents d’élèves démunis qui sont venus en nombre pour bénéficier de cette opération caritative. «Cette action n’est que la confirmation de notre noble mission qu’assume une société civile. En ces temps de vaches maigres, les familles qui comptent plusieurs enfants scolarisés ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. D’où l’utilité de notre opération», estime Noureddine Boughanem, le président de l’académie de la société civile de la wilaya de Annaba. De leur côté, les bénéficiaires sont contents. Pour Brahim, l’un des bénéficiaires : «Ce don est venu à point nommé pour nous soulager. J’ai quatre enfants scolarisés. En tant que salarié, je ne peux pas subvenir aux à tous leurs besoins. Heureusement qu’on m’a donné quatre trousseaux, dont les cartables, les cahiers, les tabliers et une trousse complète. Je ne peux qu’être heureux en remerciant les initiateurs de cette action». Louable à plus d’un titre, ce geste a été précédé, faut-il le rappeler, par une opération similaire qui a concerné une zone rurale où plus de cinquante trousseaux scolaires ont été distribués.