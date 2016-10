Deux individus écroués pour apologie du terrorisme

Réagissez

Poursuivis pour apologie du terrorisme, deux individus, dont un repris de justice, ont été présentés, jeudi, par les éléments du Centre territorial de recherche et d’investigation (CTRI) de Annaba devant le procureur de la République près le tribunal de la même ville.

Après audition, leur dossier a été transféré devant le magistrat instructeur près la même instance, qui a ordonné leur mise sous mandat de dépôt, avons-nous appris de sources judiciaires. Les deux mis en cause ont été arrêtés, il y a quelques jours, par les éléments du CTRI de Annaba. Agissant sur renseignements faisant état de l’existence d’un réseau produisant et diffusant des documents subversifs ayant trait à l’apologie du terrorisme, les services de sécurité ont ouvert une enquête. Ils ont réussi dans une première phase à identifier les deux mis en cause. Munis d’un mandat de perquisition délivré par le parquet de Annaba, les investigateurs ont arrêté les prévenus. La fouille de leur domicile a permis la découverte de plusieurs documents à caractère subversif. Leur téléphone cellulaire contenait également des scènes de vidéos terroristes. L’enquête se poursuit toujours.