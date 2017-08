Des séances de chimiothérapie dans des conditions insoutenables

Réagissez

Les cancéreux de la région de Annaba, qui se traitent au niveau du centre anti-cancer (CAC) de la wilaya, souffrent toujours.

En effet, ils subissent leur cure de chimiothérapie dans des conditions très difficiles, avons-nous constaté sur place. L’absence de climatisation dans les chambres des malades est l’autre peine qui pénalise ces cancéreux, déjà éreintés par un lourd traitement périodique. Même les couloirs du CAC, censés être concernés par la climatisation, offrent une atmosphère d’enfer. Renseignement pris, une bonne partie de la climatisation centrale est en panne. «Une enveloppe de plusieurs dizaines de milliards de centimes est toujours disponible dans les caisses de la direction de la santé de Annaba pour solutionner ce problème. Nous ne comprenons pas pourquoi doit-on en souffrir alors», s’interrogent des cadres de la santé au fait de cette situation. A défaut, les médecins, les paramédicaux et surtout les cancéreux souffrent quotidiennement, attendant le bon vouloir de ceux qui ont la charge de gérer ce dossier. Par ailleurs, et loin de ce sombre tableau, des malades atteints de différents types de cancer guérissent à Annaba. Il en est ainsi, à titre d’exemple, de Touaref Abdessalem, un jeune cadre de Annaba, atteint du cancer du côlon. «Mon cancer du côlon a été découvert il y a quelques mois par le Dr Belkadi Zoheir, à l’EPH d’El Hadjar. Orienté vers l’hôpital Ibn Rochd, j’ai été opéré par le Dr Harbi Farouk, au service de chirurgie générale, et j’ai subi durant plusieurs mois des cures de chimiothérapie chez le Dr Kouadri, au CAC de Annaba. Actuellement je suis en pleine rémission grâce à la compétence de ces médecins locaux», se félicite-t-il.