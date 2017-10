Des bénévoles au secours de la plage du «Lever de l’aurore»

Réagissez

Plus de quatre heures de besogne pour ramasser 60 sacs remplis de déchets

Après une saison estivale ratée, causant plus de tort que de bien à Annaba, les jeunes de l’association Green Bike ont, encore une fois, organisé une campagne de bénévolat pour nettoyer l’une des plus belles plages de la ville.

Ils étaient nombreux, mardi, sur la plage El Nasr (ex- «Lever de l’aurore») à participer à cette action, louable à plus d’un titre pour dire «NO» aux pollueurs et à l’incivisme des personnes qui portent atteinte à l’environnement de la wilaya.

«Cette plage était dans un état lamentable. Outre les déchets ménagers et autres détritus hétéroclites, des centaines de bouteilles de vin et de canettes de bière vides jonchaient le sable du ‘‘Lever de l’aurore’’, offrant un paysage lugubre. Notre association s’est ébranlée pour venir à son secours, au grand bonheur de ses habitués. Faut-il rappeler que cette plage entame la corniche de Annaba, très aimée par les habitants et surtout les pêcheurs ?», se plaint l’un des jeunes animateurs de cette opération citoyenne.

Il a fallu aux nombreux participants plus de quatre heures pour redorer le blason terni de ce lieu touristique. Une opération, au terme de laquelle, pas moins de 60 sacs ont été remplis de déchets ramassés sur le sable de la première plage de la corniche annabie. «Ce qui met du baume au cœur, c’est la participation spontanée des passants des deux sexes à cette noble action. Cela témoigne du soutien des habitants de la wilaya de Annaba, portés à la protection de l’environnement pour faire de leur chef-lieu une ville propre», estiment les bénévoles de cette jeune association.

Rappelons que Green Bike est un club, dont les adhérents sont des amateurs de bicyclette. Ses membres organisent périodiquement des sorties en petite reine, notamment au niveau de la corniche, dont l’action principale est le nettoyage des plages. Il est devenu célèbre à travers la Toile lorsqu’à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, qui coïncide avec le 5 juin de chaque année, il s’est engagé à mener une campagne de nettoyage pendant les 30 jours de Ramadhan. Relevé, le défi a entraîné depuis, une contagion dans le milieu associatif et même public, où régulièrement des actions analogues sont organisées çà et là à travers la wilaya de Annaba.