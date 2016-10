Réagissez

Un pistolet automatique (PA), un fusil de chasse, une quantité de munition et 10 kg de pulvérin ont été saisis, jeudi, par les éléments de la gendarmerie du groupement territorial de Annaba, dans la commune de Séraïdi, avons-nous appris du commandement national de ce corps constitué. Impliquées dans cette affaire de trafic d’armes à feu, deux personnes ont été arrêtées et présentées jeudi devant le procureur de la République près le tribunal local.

Elles ont été placées sous mandat de dépôt. Les deux mis en cause sont poursuivis pour détention illégale d’armes à feu et de munitions de chasse et port d’arme prohibée.

Cette affaire remonte à la semaine dernière. Agissant sur renseignements portant sur un trafic d’armes à feu dans la commune de Séraïdi, les gendarmes du groupement de Annaba ont ouvert une enquête. En vertu d’un mandat de perquisition, les mêmes services de sécurité ont interpellé un des deux présumés trafiquants et saisi dans son domicile, à la cité Edough, commune de Séraïdi, un fusil de chasse de calibre de 16 mm détenu légalement.

Cependant, la fouille de son domicile a permis aux enquêteurs de découvrir et saisir aussi un PA de marque Perfecta avec un chargeur garni d’une cartouche de calibre 6,35 mm, une paire de jumelles, un sabre, 59 capsules, 144 cartouches de calibre 16 mm, 50 autres cartouches et 10 kg de pulvérin, détenus illégalement. Au cours de l’enquête, le deuxième complice a été interpellé à hauteur du village Edough de la même commune.

Par ailleurs, lors d’un point de contrôle dressé, mercredi dernier, sur la RN84, reliant les communes de Berrahal et El Eulma, les gendarmes de la brigade d’El Eulma ont interpellé une personne qui transportait à bord d’un camion frigorifique plus de12 quintaux de poulets. Les analyses de cette viande blanche ont conclu qu’elle est impropre à la consommation. Elle a été incinérée par les services communaux locaux. La personne concernée a été auditionnée par les services de sécurité pour déterminer l’origine de cette quantité de poulets avariés et sa destination.