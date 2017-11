Démantèlement d’un réseau de narcotrafiquants

Réagissez

Pour détention et commercialisation de stupéfiants et de psychotropes, les éléments de la gendarmerie du groupement territorial de Annaba ont présenté jeudi devant le procureur de la République près le tribunal local, sept personnes. Cinq d’entre elles ont été placées sous mandat de dépôt et les deux autres, seront citées à comparaître à une audience ultérieure, avons-nous appris du commandement national de ce corps constitué.

Cette affaire remonte à la semaine dernière, où, agissant sur renseignements, les gendarmes du groupement territorial ont interpellé un dealer âgé de 49 ans, circulant sur une motocyclette, en possession de la somme de 366 000 DA. En vertu d’un mandat de perquisition, les gendarmes ont interpellé son frère, âgé de 43 ans, et saisi dans leur domicile 6 168 comprimés de psychotropes et la somme de 443 500 DA, représentant le produit de la vente de cette substance. Poursuivant les investigations, les gendarmes enquêteurs ont récupéré un véhicule, propriété du premier mis en cause, en stationnement à la cité La Colonne au centre-ville de Annaba, avec à son bord 9 600 comprimés de psychotropes.

Les gendarmes de cette unité ont interpellé leurs complices âgés de 38 ans et son frère âgé de 32 ans et saisi dans leur domicile 38 comprimés de psychotropes, 7,5 grammes de kif traité, un aérosol lacrymogène, deux sabres, cinq couteaux, ainsi que les sommes de 500 euros et 296 000 DA. Les trois autres complices ont été interpellés au cours de l’enquête.