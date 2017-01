Début de la gestion des déchets ménagers

Réagissez

L’entreprise publique de gestion des Centres d’enfouissement technique (EPIC EPWG-CET) a entamé à partir de lundi la collecte et le transport des déchets ménagers et assimilés au niveau du nouveau pôle urbain El Kalitoussa, relevant de la commune de Berrahal.

Selon un communiqué de la direction de l’environnement de la wilaya, ce mode de gestion déléguée permettra d’améliorer la prestation de collecte des déchets, auparavant à la charge des communes. En effet, l’EPIC EPWG-CET a mis à la disposition de cette opération les moyens humains et matériels nécessaires, dont le coup d’envoi a été donné à partir du quartier Brahim Labiad, de la localité d’El Kalitoussa. L’opération a également été accompagnée par des activités de sensibilisation en direction des habitants et des enfants du quartier, à travers des contes et des jeux éducatifs, ainsi que par la distribution d’affiches et de dépliants portant le slogan «Main dans la main pour un quartier propre». Cette campagne d’information et de sensibilisation réalisée avec l’assistance technique de la GIZ, se poursuivra dans les prochains jours au niveau de tous les quartiers de la zone d’El Kalitoussa.