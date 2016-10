Cinq dealers de cocaïne écroués

Réagissez

Cinq jeunes présumés trafiquants de cocaïne ont été placés en détention jeudi par le magistrat instructeur de la troisième chambre près le tribunal de Annaba, avons-nous appris de sources judiciaires.

Ce réseau a été démantelé par les éléments de la Brigade des stupéfiants, assistés de leurs collègues de la 11e sûreté urbaine de la plaine ouest de Annaba. Tout a commencé lorsque les services de sécurité, agissant sur renseignements faisant état de l’existence d’un réseau de trafic de drogue dure au chef-lieu de wilaya, les services de sécurité ont ouvert une enquête. Les investigations entreprises par les enquêteurs ont abouti à l’identification d’un des dealers de cette association de malfaiteurs. C’est aux pieds du bidonville qui écume la cité des Orangers qu’il sera arrêté en possession de 4 grammes de cocaïne. Auditionné dans les locaux de la sûreté de wilaya de Annaba, le mis en cause a reconnu qu’il est consommateur et non un trafiquant, dénonçant au passage l’identité de son fournisseur. Ce dernier, à la faveur d’une souricière, sera arrêté en plein centre-ville, la fouille au corps a permis la découverte de 7 grammes de la même substance blanche. Identifiés, les trois autres acolytes formant le reste du réseau ont été arrêtés au cours de l’enquête. Leila Azzouz