CHU Annaba : La chirurgie plastique désormais disponible

Récemment admis au dernier concours national de chefferie hospitalo-universitaire, onze chefs de service viennent d’être installés, dont dix au CHU Annaba et un à l’EHS psychiatrique Errazi.

Une cérémonie a été organisée en leur honneur, à laquelle ont pris part, outre les médecins concernés, le directeur général du CHU Annaba, le directeur de la santé (DSP), le recteur de l’université ainsi que le vice-doyen de la faculté de médecine. Cette installation a concerné les services dont les chefs ont atteint l’âge de partir à la retraite.

Il s’agit des professeurs Boukhris Nadia du service de médecine interne, Djâafar Rachid de la toxicologie, Chétibi Kheireddine, de l’urologie, Aïdaoui Mekki, de l’infectiologie, Yassi Fatiha, de l’anatomo-pathologie, Akil Sonia, de la réanimation médicale, Djebial Mahfoud, de l’anesthésie réanimation, Kharoubi Smaïl, ORL, et Bensaïda Saïda, psychiatrie adulte, Arbaoui Nadia, de la chirurgie générale, et Attou Fadila, de la chirurgie plastique. Ces deux dernières sont venues d’Alger.

Les autorités locales de Annaba leur ont promis des logements pour qu’elles s’installent définitivement. Force est de souligner que la chirurgie plastique est désormais disponible au service des grands brûlés. Outre la prise en charge dans cette spécialité, ce service offrira un terrain de formation pour les jeunes médecins.

Faut-il rappeler que la wilaya de Annaba a également exporté des médecins vers Alger et Batna ? En effet, l’hôpital psychiatrique de la wilaya de Batna a reçu son nouveau chef de service en la personne de Pr Touffahi. Pr Zeriati Chafika dirigera le service de prothèses dentaires de Bab El Oued et le centre d’hémobiologie transfusion sanguine du CHU Mustapha Pacha sera dorénavant sous la coupe du jeune et éminent Pr Issam Friga, qui, jusqu’alors, assure le poste de vice-doyen de la faculté de médecine de Annaba.