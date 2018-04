Cap sur la commune de Seraïdi

Réagissez

La plage Djenene El Bey

Séraïdi est l’axe le plus important du tourisme dans la wilaya de Annaba.

Il faut savoir que seule la plage de Djenen El Bey est convoitée par les estivants. Situées dans les localités de Bouzizi et Aïn Barbar, deux autres merveilleuses plages sont toujours désertes. Les rendre accessibles aux estivants est un investissement plus que rentable pour la commune de Séraïdi». C’est ce qu’a proposé le maire de cette commune lors des débats engagés avant-hier à la faveur d’une rencontre régionale à Annaba portant sur les préparatifs de la saison estivale 2018.

Regroupant cinq wilayas côtières de l’est du pays, dont El Tarf, Jijel, Béjaïa et Skikda, ce rendez-vous a permis à cet élu de défendre ses projets. «Un autre important projet est en cours de concrétisation. Il s’agit de la mise en place de plusieurs restaurants écologiques, puisqu’ils seront construits en bois. Ils seront implantés tout au long de la route menant au village à travers la forêt. La commune a préparé déjà les cahiers des charges pour les jeunes prétendants dont les projets sont inscrits au dispositif Ansej et Angem», révèle le même édile.

Une excellente idée, qui sera vite consolidée par une autre, émanant cette fois du directeur des transports de la wilaya de Annaba. Favorable à plus d’un titre, ce projet sera concrétisé cet été, au grand bonheur des touristes nationaux et étrangers. «Lors de la prochaine saison estivale, les estivants qui se déplacent à Séraïdi à travers le téléphérique trouveront à leur arrivée des calèches pour faire la tournée du village.

Ce moyen de transport traditionnel est déjà disponible et sera mis en exploitation la veille du mois de juin», confirme le même responsable. De leur côté, les directeurs de l’exécutif de chaque wilaya participante ont présenté à l’assistance l’évaluation de leur préparation de la saison estivale, les revenus issus des taxes sur l’activité touristique, le besoin de leurs communes pour l’aménagement des plages et surtout leur plan sécuritaire. Les mêmes responsables ont présenté également le recensement des établissements d’accueil dans leur wilaya pour les familles du Sud et les Hauts Plateaux. Le secrétaire général de la wilaya de Annaba a, quant à lui, estimé que : «Durant la saison estivale, le secteur de l’artisanat est important et porteur. Il faut qu’il y ait la disponibilité de son emplacement au niveau de la corniche de Annaba.

Des stands doivent être affectés à l’exposition des produits artisanaux». Partenaires à part entière dans la saison estivale, les garde-côtes étaient également présents à ce rendez-vous préparatif. Leur représentant a déclaré : «En été, nous faisons des sorties en mer pour contrôler les plaisanciers et autres jets-skis. Mais pour pouvoir être à jour, nous avons soumis une proposition au ministère de tutelle à l’effet de nous accorder une autorisation pour installer des centres de contrôle au niveau de toutes plages.»