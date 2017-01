Réagissez

Un nouveau directeur à l’EPSP d’El Hadjar



L’Etablissement public de la santé de proximité (EPSP) d’El-Hadjar a un nouveau directeur. Il s’agit de Lamouri Wahid, chef du bureau à l’EHS psychiatrique Errazi de Annaba. Il a remplacé le Dr Oucherif Hocine, en poste depuis 2008, soit au lendemain de la création de cet EPSP, à la faveur de la nouvelle carte sanitaire de la wilaya de Annaba. Pour ses louables services, son sérieux et surtout son humanisme, une agréable cérémonie de départ à la retraite a été organisée, jeudi, en son honneur, par le personnel de cette structure sanitaire. De par son rayonnement sur quatre autres EPSP, à savoir ceux de Aïn-Beïda, El-Eulma, Chorfa et Sidi Amar, l’EPSP d’El Hadjar est la destination des populations défavorisées.

L’approche organisationnelle du Dr Oucherif fait que cette frange précaire a toujours trouvé sa satisfaction sur tous les plans, notamment de la prise en charge des malades. C’est du moins ce que témoignent les habitants de ces communes les plus pauvres de la wilaya de Annaba. Ce qui lui a valu beaucoup de remerciements de sa tutelle, dont les derniers en date émanent du directeur de la prévention et de la promotion de la santé, du ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière pour les différentes manifestations scientifiques et de sensibilisation. Les populations dépendant de l’EPSP El Hadjar espèrent que son successeur assurera la même qualité de service à laquelle elles sont habituées.



Interpellation de trois Maliens clandestins



Trois ressortissants maliens, en situation irrégulière, ont été interpellés hier par les éléments de la gendarmerie relevant de l’Escadron territorial de sécurité routière de Annaba, avons-nous appris de ce corps constitué. L’opération s’est déroulée lors d’un barrage dressé sur la RN44, reliant Annaba à Skikda, à hauteur de la commune de Oued Ziad. En effet, les gendarmes de l’Escadron territorial de sécurité routière de Annaba ont contrôlé les passagers d’un bus reliant les wilayas de Annaba et celle de Ghardaïa. Parmi les voyageurs il y avait trois Maliens en situation irrégulière. La fouille de leurs bagages a permis la découverte en leur possession de 76 bouteilles de vin, 47 bouteilles de bière et 24 autres de liqueur. Une enquête est ouverte.