Berrahal : Création d’une forêt récréative

Près de 15 hectares ceinturant le lac Guelta Zerigua de la commune de Berrahal ont été retenus officiellement pour la création d’une forêt récréative publique, au grand bonheur des riverains.

Telle est la décision qui a été prise, hier, par les membres de l’Assemblée populaire communale de Berrahal, avons-nous appris de Nacer Benali, le maire de cette commune. En compagnie du chef de district des services des forêts de Berrahal, le P/APC a donné le coup d’envoi d’une large opération de nettoyage de cet espace vert, jonché malheureusement par d’importantes quantités de débris et autres objets hétéroclites. Néanmoins, le relief accidenté du lieu et son boisement ont été respectés, tout autant que la faune locale. Pour ce faire, le maire n’a pas lésiné sur les moyens humains et matériels qui ont été mobilisés et mis à la disposition du service des forêts. Situé à la sortie ouest de la commune de Berrahal, cet espace encore à l’état sauvage, a miraculeusement résisté à l’appétit vorace de la mafia du foncier. Selon la fiche technique du projet, cette forêt récréative est composée d’un ensemble de jeux pour enfants et adultes, avec une aire de détente et de loisirs à caractère familial. Il est prévu également de la doter de toutes les commodités, dont un personnel qualifié. Ce projet devrait aussi permettre la création de plusieurs postes d’emploi directs et indirects, d’autant plus que l’espace sera exploité à longueur d’année pour accueillir les amoureux de la nature et autres pique-niqueurs. Exploitées par les agriculteurs à des fins d’irrigation, les eaux douces du lac Guelta Zergua seront désormais protégées. «Dorénavant, plus de pompes aux abords du lac. Une autre technique plus rationnelle a été mise en place pour alimenter les exploitations agricoles et, à la fois, protéger le lac», rassure Nacer Benali, le maire de Berrahal.