Beni Mhaffeur(Annaba) : Des familles relogées

Plus de 550 familles de la vieille cité de Beni Mhaffeur de Annaba ont été relogées dont l’opération qui a duré plus d’une semaine et s’est achevée hier.

Elles ont été accueillies dans des logements neufs, à la nouvelle cité d’El Kalitoussa, à la sortie ouest de la ville. Pour ce faire, d’importants moyens humains et matériels ont été déployés dans l’objectif d’assister logistiquement les centaines de familles démunies concernées. Sensible aux efforts consentis, l’Union nationale des mouvements associatifs et de la société civile a tenu a exprimé sa totale satisfaction quant à la réussite de cette opération de relogement. «Avec le relogement des familles de Beni M’haffeur qui vivaient en plein chef-lieu dans des taudis, l’objectif de la débidonvillisation de la ville de Annaba semble être atteint. Nous encourageons des actions pareilles, menées sous l’impulsion du wali de Annaba par une équipe très dynamique » a déclaré Toufik Foughali le président de l’union. Cependant, d’autres cités, telles que Didouche Mourad, La Colonne et 11 Décembre, dont les logements sont des vieux bâtis, attendent une action similaire dans un proche avenir.

Gaidi Mohamed Faouzi