Avant-première du film Les maisons de la mer

Pour une première, c’en est une, puisque pour la première fois un réalisateur algérien produit un film documentaire qui dévoile les récifs artificiels de Annaba. Le film de 54 minutes est signé de Hamza Mendil, et la projection en avant-première est destinée aux gens de la presse et aux officiels pour ce lundi 17 juillet à la cinémathèque de Annaba à 10h. Une seconde projection, dont l’accès est gratuit, est destinée au grand public, le même jour à 17 h. Selon l’un des responsables ayant contribué à la réalisation de ce film documentaire, la sortie officielle dans les autres cinémathèques du pays, comme celles d’Alger, d’Oran et de Annaba, se fera à partir du 15 août prochain. Ce documentaire a été financé par plusieurs organisations, dont le PNUD des Nations unies a une portée écologique et pédagogique prompte à sensibiliser le public sur plusieurs sujets ayant pour but la défense de la nature et de ce qu’elle recèle comme trésors. Pour le docteur Emir Berkane, spéléologue et spécialiste en plongée sous-marine, ce film est une invitation à découvrir la beauté des récifs de notre pays dont ceux de Annaba. Le documentaire en est la parfaite illustration. Les amoureux de la nature et de l’écologie ont hâte de voir le film et d’en apprécier le contenu. Gageons que son succès retentira dans toutes les régions du pays.