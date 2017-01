Réagissez

Rien n’a filtré sur les raisons ayant mené à cette altercation.

Une violente altercation s’est déclenchée, avant-hier, entre deux policiers en service en plein centre-ville de Annaba, a-t-on constaté sur place. La scène s’est déroulée vers 12 heures, à quelques mètres du perron du tribunal, où un policier de la voie publique a assommé violemment, selon des témoins oculaires, son coéquipier d’un coup de crosse en plein visage avant de le lacérer à l’aide d’un objet contondant au visage et au cou. Ensanglantée, la victime s’est enfuie pour trouver refuge au siège du tribunal de Annaba devant les regards des justiciables et autres curieux.

Alertée, la sûreté de wilaya a immédiatement dépêché ses éléments pour maîtriser le policier agresseur. Une fois sur place, ce dernier était dans un état second, proférant des insultes à l’encontre de sa victime. Face à ses collègues qui tentaient de le rasséréner, il a violemment résisté, avant qu’il ne soit maîtrisé et arrêté.

A l’intérieur du tribunal, le blessé a été secouru et transféré vers le service des urgences de l’hôpital Ibn Rochd, où il a été pris en charge par le personnel médical. Au niveau de la sûreté de wilaya, l’agresseur a été auditionné pour répondre de son violent acte à l’encontre de son collègue avant que son dossier ne soit transféré devant le représentant du parquet local. Rien n’a filtré hier sur les raisons ayant amené ce flic à agresser violemment à l’aide d’arme blanche son collègue, encore moins sur les mesures disciplinaires prises à son encontre.