Annaba : Un incendie crée la panique

Un important incendie s’est déclaré dans la nuit du jeudi à vendredi dans une station-service en plein centre-ville, a-t-on appris, hier, de la Protection civile locale. Bilan : un bureau et une voiture type Dacia Logan ont été transformés en cendres. Heureusement qu’on ne déplore aucune perte humaine.

Il était 23h lorsqu’une déflagration a semé la panique parmi les habitants du boulevard 1 er Novembre 1954, un quartier résidentiel près de la corniche de la ville. D’autant plus que des fumées noires et épaisses se dégageaient de cette station, qui assurait le service au moment de l’incendie. Alertés, les éléments de la Protection civile se sont déplacés immédiatement sur les lieux. Sur place, ils ont dressé un cordon de sécurité et circonscrit le feu pour éviter qu’il n’atteigne les produits inflammables. Pour ce faire, ils ont mobilisé huit camions-citernes d’eau, trois ambulances et un contingent de cinquante éléments, tous grades confondus. Il leur a fallu une heure pour venir à bout des flammes et éviter sa propagation vers les réservoirs d’essence et de gasoil.

Ce qui a rassuré les riverains, massés autour du lieu du sinistre. Cet incendie a généré une grande peur parmi le voisinage, qui a cru à un attentat terroriste, d’autant plus qu’à quelques encablures se déroulait la cérémonie d’inauguration de l’hôtel Sheraton Annaba, en présence du ministre du Tourisme et des autorités locales.