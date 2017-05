Annaba : Un expert et un clerc d’avocat écroués pour corruption

Réagissez

Un expert foncier près des tribunaux et un clerc d’avocat ont été placés hier sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur de la 3e chambre près le tribunal correctionnel de Annaba, avons-nous appris de sources judiciaires.

Ils sont poursuivis pour «corruption et escroquerie». Les deux mis en cause ont été arrêtés dimanche par la brigade de recherches et d’investigations (BRI), relevant de la sûreté de wilaya de Annaba. Le premier a été mis hors d’état de nuire, alors qu’il percevait une somme d’un million de dinars d’un investisseur en tourisme. La transaction a été effectuée en fin d’après-midi dans le parking Stambouli, le plus important de la ville de Annaba.

Selon les premières informations, les services de sécurité ont agi suite à une plainte déposée par Djamel Mehnaoui, la victime, qui s’est présentée, il y a une dizaine de jours, aux policiers pour dénoncer une proposition de corruption du juge du foncier émanant d’un expert. Et le clerc d’un avocat connu sur la place publique qui était l’intermédiaire. L’expert aurait informé la victime, à travers le clerc que le magistrat, son ami intime, a exigé une somme de 32 millions de dinars pour intervenir en sa faveur dans une affaire de foncier relevant de son tribunal.

Sensible, cette affaire l’est, de part le statut du suspect et son complice, qui ont poussé la sûreté de wilaya à saisir le parquet général près la cour de justice de Annaba pour décider des suites à réserver à cette affaire. Le procureur s’en est, par la suite, référé à sa hiérarchie, le ministère de la Justice, qui, malgré sa sensibilité, a donné immédiatement son accord pour que l’affaire soit traitée.

Et c’est à partir de ce moment que les éléments de la BRI ont convenu de tendre une sourcière à l’expert en veillant à ne pas attirer son attention. Les policiers ont alors demandé au promoteur de «marchander» avec l’expert pour le rassurer et éviter toute suspicion. Le stratagème du flagrant délit a été mis en marche en convenant avec le plaignant de photocopier les billets de banques d’une partie de la somme d’argent qu’il devait remettre à l’expert.

Dans les couloirs du parking sous-terrain, l’expert encaissa l’argent remis par le fils de la victime, selon ses exigences. En tenue civile, les policiers sont intervenus immédiatement pour arrêter en flagrant délit de corruption l’indélicat expert. Le clerc d’avocat a quant à lui été arrêté hier matin. A suivre…