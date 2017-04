Annaba : Saisie de boissons alcoolisées

Réagissez

Les éléments de la brigade mobile des Douanes de Annaba ont pu saisir, le 31 mars dernier, 1560 canettes de bière, ainsi que 276 litres de vin rouge, destinés à l’exportation en contrebande, avons-nous appris de Réda Mehafdi, chef d’inspection divisionnaire des Douanes à Annaba.

La marchandise était transportée dans un véhicule de marque Toyota Hylux. L’opération de saisie a été réalisée lors d’une patrouille sur la RN16, au rond-point d’El Hadjar-Chébaïta aux environs de 2 h 45. Les faits constituent une tentative de contrebande, réprimée par les dispositions de la l’ordonnance 05-06, relative à la lutte contre la contrebande.

Ce qui a conduit à l’établissement d’un dossier et la présentation du prévenu devant le parquet. La valeur de la marchandise a été estimée à 252 000 DA et le contrevenant encourt une amende de 17 520 000 DA en plus de la saisie de la marchandise et du moyen de transport. D’autre part, les éléments des Douanes à l’aéroport ont pu saisir durant la même journée un fusil à harpon usagé, qui était en possession d’un passager arrivé de Marseille.