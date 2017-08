Annaba : Organisation du 1er Salon de la sous-traitance en septembre

Réagissez

Le 1er Salon de la sous-traitance se tiendra du 23 au 25 septembre à Annaba sous le thème «L’intégration à l’économie nationale», a indiqué récemment un communiqué de la Chambre de commerce et de l’industrie, CCI-Seybouse, rapporte l’APS.

Ce Salon, qui sera organisé avec le concours de l’université Badji Mokhtar de Annaba, s’inscrit dans le cadre des efforts de développement de la sous-traitance et d’encouragement de la création de PME en vue de l’intégration industrielle, est-il souligné. Le Salon regroupera des opérateurs économiques activant dans les secteurs de la fabrication d’équipements industriels et de produits semi-finis, de la transformation du verre et de l’aluminium et des porteurs de projets industriels de sous-traitance.

Outre les rencontres directes entre industriels et porteurs de projets de sous-traitance, le programme de la manifestation prévoit une exposition sur les activités de recherche dans le domaine de la mécanique industrielle, la sidérurgie, l’électricité, les énergies renouvelables, la maintenance des équipements industriels, les industries agroalimentaires, la mécanisation agricole et les services liés à l’industrie.