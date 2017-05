Annaba : Mahmoud Erroumi, un grand moudjahid s’en va

Réagissez

Un grand moudjahid tire sa révérence. Il s’agit de Mahmoud Chanegrih. Né le 1er mai 1927 à El Kantara (Aurès), Mahmoud Erroumi, comme aiment l’appeler ses compagnons d’armes, est le benjamin d’une famille de révolutionnaires.

Ses deux autres frères sont également des anciens moudjahidine, en l’occurrence Mohamed Chanegriha et Abdelkader Chanegriha dit Tchang. Dès son jeune âge, il a milité au Parti du peuple algérien (PPA) avant de rejoindre la France (région de Metz) en 1952, pour se former et travailler. «Cela ne l’a pas empêché de poursuivre sont militantisme au sein des structures locales.

Avec le déclenchement de la Révolution, sa fibre nationaliste l’amène à quitter la France pour rejoindre le maquis en 1956, via la Tunisie», raconte son fils Tarek, un éminent universitaire. Membre de l’ALN, Mahmoud Erroumi a été affecté à la région de Guelma, où il est devenu chef de région, jusqu’à son arrestation, gravement blessé en 1960 par l’armée française, dans une opération près d’El Fedjouj.

Amputé de la jambe gauche, il a été incarcéré à la prison de Guelma, puis à Lambèze, jusqu’à l’année 1962, date de l’indépendance de l’Algérie. Depuis, le moudjahid Mahmoud Chanegrih a mené une vie paisible à Annaba, jusqu’à son décès, le 30 avril 2017. Il a été enterré le jour de ses 90 ans, au cimetière Sidi Harb (Annaba). Que Dieu lui accorde Sa Sainte Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis.