Annaba en bref :

VINGT-HUIT CONSTRUCTIONS ILLICITES DÉMOLIES À SIDI ACHOUR



Vingt-huit constructions illicites en majorité innoccupées ont fait, hier, l’objet de démolition dans la cité de Sidi Achour, relevant de la commune du chef-lieu de wilaya de Annaba, avons-nous constaté sur place. Tôt le matin, des dizaines d’engins sont passés à l’acte, en rasant plusieurs constructions érigées sur un terrain relevant du secteur des forêts.

La réaction des occupants a été immédiate. En effet, plusieurs femmes et jeunes filles ont tenté de créer la panique pour empêcher la démolition de leur «bien», en vain. Pour parer à toute éventualité, plusieurs centaines de policiers, des deux sexes, ont été réquisitionnés pour la circonstance. Selon les premières informations, cette décision a été prise par le wali de Annaba, en concertation avec le chef de daïra et le président de la commune du chef-lieu.

Sur place, Farid Merabet, le président de la commune de Annaba, nous a déclaré qu’«hormis quelques contestations, suivies d’arrestations momentanées de jeunes mécontents, l’opération s’est déroulée dans le calme et les engins n’ont quitté les lieux qu’après avoir démoli toutes les habitations concernées. Une fois dégagé, le terrain devrait faire l’objet d’une proposition de projets récréatifs pour la grande cité AADL de Sidi Achour». Pour s’enquérir du déroulement de cette importante action, le wali de Annaba, accompagné du P/APW, a fait le déplacement sur place. Rappelons que ces constructions illicites ont été réalisées lors de la période de la campagne électorale des élections locales. Notons enfin que des opérations similaires concerneront d’autres constructions illicites bâties sur des terrains domaniaux.



LE WALI LIMOGE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA DAÏRA



Le secrétaire général de la daïra de Annaba vient d’être limogé par le wali Mohamed Salamani, avons-nous appris de sources proches de la wilaya. C’est à l’issue d’une visite inopinée du wali et du P/APW que cette décision a été prise. Elle intervient en l’absence du chef de daïra de Annaba, qui était en congé. Lors de sa visite d’inspec-tion, plusieurs insuffisances ont été relevées par le chef de l’exécutif, notam-ment l’état des lieux. Ce qui a valu au secrétaire général, jugé incompétent, d’être remercié. «En l’absence du chef de daïra, le secrétaire général doit le représen-ter dignement et être au service des citoyens. Ce qui n’est pas le cas pour ce secrétaire général. D’où la décision du wali de l’écarter de son poste», regrette-t-on.