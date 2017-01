Réagissez

Pour trafic de drogue dure (cocaïne), le président de la section pénale près le tribunal de Annaba a condamné, hier, cinq individus à dix ans de prison ferme.

Cités dans cette affaire en tant que consommateurs (toxicomanes) deux autres jeunes ont écopé d’un an de prison ferme, avons-nous appris de source judiciaire. Le magistrat représentant le ministère public a requis à l’encontre des sept individus de ce groupe une peine de 10 ans de prison ferme. Ce réseau a été démantelé par les éléments de la brigade des stupéfiants, assistés de leurs collègues de la 8e sûreté urbaine de la plaine ouest de Annaba.

Cette affaire de trafic de cocaïne remonte au mois d’octobre 2016. Agissant sur renseignements faisant état de l’existence d’un réseau de trafic de drogue dure au chef-lieu de wilaya, les services de sécurité ont ouvert une enquête. Les investigations entreprises par les enquêteurs ont abouti à l’identification d’un des dealers de cette association de malfaiteurs. C’est près du bidonville qui écume la cité des Orangers qu’il sera arrêté avec ses deux acolytes en possession de 16 petits sachets de cocaïne, prêts à la consommation.

Auditionnés dans les locaux de la sureté de wilaya de Annaba, les trois mis en cause ont reconnu la consommation et non le trafic, dénonçant au passage l’identité de leurs complices. Ces derniers, à la faveur d’une souricière, seront arrêtés en plein centre-ville. Leur fouille au corps a permis la découverte d’une quantité de cette même substance blanche. Identifiés, les autres acolytes formant le reste du réseau ont été et arrêtés durant l’enquête.