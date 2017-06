Annaba : Des entreprises interpellent Tebboune

Réagissez

A la veille de l’Aïd El Fitr, plusieurs entreprises locales de construction et de travaux publics dont les chantiers achevés dépendent de la daïra et de la commune de Annaba n’ont pas été payées, au grand dam des familles des travailleurs.

En cause : la bureaucratie de la daïra de Annaba, qui agit contre le programme de développement de la wilaya et par ricochet du président de la République, selon les concernés. «Nous ne comprenons rien. D’un côté, le chef du gouvernement, Abdelmadjid Tebboune, promet de combattre la bureaucratie et libérer les paiements des entreprises de réalisation avant la fin du mois en cours, de l’autre, un simple appel de fonds est coincé au fond du tiroir du bureau du chef de daïra de Annaba depuis plus de deux mois et demi.

Qui croire ?», s’interrogent des chefs d’entreprise de réalisation concernés par cette situation de blocage qui ont pris attache avec notre rédaction. En colère, ils ont saisi le chef du gouvernement sur cette situation préjudiciable, selon les concernés, à leurs entreprises et à leurs employés. «Si cette situation perdure, nous demandons au prochain wali le remplacement du chef de daïra, car à ce rythme plusieurs entreprises déclareront faillite», affirment-ils.

Paradoxalement, cette situation n’est pas la même au niveau des autres daïras. C’est le cas de la daïra d’El Bouni, où tous les états de paiement des entreprises réalisatrices sont assainis et les paiements n’accusent aucun retard. Dans une déclaration à El Watan, les mêmes chefs d’entreprise ont comparé entre les deux daïras.

«A El Bouni, on ne se plaint pas. Aussitôt les travaux des entreprises achevés et les appels de fonds lancés, le chef de daïra ne tarde jamais à les libérer, au grand bonheur des bénéficiaires. Ce qui n’est pas le cas à Annaba, où on attend plusieurs mois pour se voir délivrer de ce blocage», comparent-ils.