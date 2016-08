Annaba : Cinq noyés dont un mort, deux portés disparus et deux secourus

Réagissez

Cinq personnes de sexe masculin ont été emportées par les forts courants de la mer ce week-end à Annaba, dans plusieurs plages non gardées.

Bilan : une décédée, deux portées disparues et deux autres sauvées d’une mort certaine, avons-nous appris de la Protection civile locale. Le premier cas de noyade a entraîné malheureusement la mort d’un jeune de 46 ans qui nageait, vendredi, dans la plage non gardée Okacha, de la commune de Chétaïbi. Les premiers gestes de sauvetage des secouristes de la Protection civile n’ont pas été d’un grand secours pour la victime.

Présent sur place, le représentant du ministère public a ordonné une autopsie avant que le cadavre ne soit déposé à la morgue de l’hôpital Ibn Rochd de Annaba. Il a également instruit les services de la gendarmerie à l’effet d’ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances exactes ayant mené à ce drame.

Portés disparus dans l’après-midi de vendredi soir, deux autres jeunes, non encore identifiés, nageaient à quelque 500 mètres de la plage de Djenane El Bey de la commune de Séraïdi. Alertés, les éléments de la Protection civile ont fait appel à l’assistance des garde-côtes à l’effet de les assister dans leurs recherches entamées vers 18h et reprises hier.

Plus chanceux, les deux derniers ont été entraînés par les forts courants, avant d’être repêchés et hélitreuillés par l’hélicoptère des éléments des garde-côtes. Agés de 27 et 28 ans, également originaires de Annaba, ils ont été hospitalisés. Force est de souligner que la mer à Annaba a connu ce vendredi de forts courants et le drapeau rouge a été planté par la Protection civile sur toutes les plages gardées.