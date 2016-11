Annaba Build 2016 sera-t-elle annulée ?

Réagissez

Prévue à Annaba du 6 au 10 novembre en cours, puis reportée du 10 au 14 du même mois, la 5e édition du Salon international du logement, de l’immobilier, du bâtiment, de l’aménagement urbain et des travaux publics (Annaba Build 2016) n’aura probablement pas lieu.

En effet, l’organisateur, Group JR Partners International, vient encore une fois de reporter l’événement à une date ultérieure, avons-nous appris de plusieurs participants.

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI Seybouse) a été saisie officiellement par son partenaire organisateur via une lettre officielle, dont El Watan détient une copie. «Nous avons le regret de vous faire part du report de l’événement Annaba Build 2016, indépendamment de la volonté de notre groupe, qui n’a cessé de travailler très dur pour la préparation de ce Salon», regrette l’organisateur, sans préciser la durée du report.

Pour se justifier, la même source impute cet ajournement à l’état de santé du manager principal du groupe organisateur. «L’état de santé du manager principal du groupe est très critique et a nécessité une intervention chirurgicale», indique-t-il.

Or, les opérateurs économiques nationaux et internationaux ayant confirmé leur participation n’ont été informés que dimanche dernier, soit trois jours avant le début de la manifestation. Ayant fait déjà le déplacement sur Annaba, un opérateur tunisien, spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits dans les secteurs de l’équipement sanitaire, du branchement d’eau et du gaz, a trouvé un compromis pour exposer ses produits au niveau de la CCI Seybouse. Les autres sont gagnés par la colère. Ils dénoncent tout simplement une absence de rigueur dans l’organisation de cette 5e édition. «Annaba Build 2016 ne ressemble en rien aux précédentes. L’absence de publicité sur les supports papier, audio et audiovisuel annonçant l’événement, tel qu’indiqué dans l’invitation à exposer, présage déjà d’un retard dans l’organisation de cette manifestation.

Cela s’est confirmé davantage avec l’annonce de l’organisateur de reporter l’événement ultérieurement, à deux reprises, sans préciser la prochaine date. Nous ne travaillons pas avec des personnes, mais avec des organismes. Tout le monde est utile, certes, mais personne n’est indispensable», regrettent plusieurs participants qui se disent déçus d’avoir perdu, et le temps et l’argent, pour un événement qui n’aura vraisemblablement pas lieu.