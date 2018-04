Annaba attend toujours les dépouilles de ses deux martyrs

Réagissez

Un climat de consternation plane toujours sur la ville

Décédés lors du crash de l’avion militaire à Boufarik, il y a plus de 10 jours, les cadavres des deux soldats de Annaba n’ont pas été encore transférés à leurs domiciles familiaux.

Il s’agit du commandant Abderaouf Farouki, âgé de 40 ans, marié et père d’enfants, issu d’une famille révolutionnaire et natif du quartier Menadia de la ville de Annaba.

L’autre, c’est Sohaib Guelli, un soldat de 24 ans, de la cité Bouzaâroura, de la commune d’El Bouni. En deuil depuis le 11 avril dernier, leurs familles s’impatientent pour voir les dépouilles de leurs enfants et les inhumer avec les honneurs. Mais l’opération d’identification des victimes prend du temps.

Dans ce contexte, le vice-ministre de la Défense, le général-major Ahmed Gaïd Salah a appelé les familles des chouhada à se munir de patience et de compréhension, et les assure que le haut commandement de l’ANP a mobilisé tous les moyens humains et matériels afin d’accélérer l’identification des victimes. Les opérations de transfert des dépouilles et leur inhumation se poursuivent au fur et à mesure de leur identification. Parallèlement, les autorités locales de la wilaya ne lésinent pas sur les moyens pour venir en aide aux familles des victimes en rendant un vibrant hommage aux défunts martyrs du devoir national.

En effet, le wali de Annaba, Mohamed Salamani, qui s’est déplacé à maintes reprises auprès des familles endeuillées, s’enquiert quotidiennement de leur état, en attendant l’arrivée des dépouilles. Outre le soutien moral, il est à leur chevet depuis l’annonce du drame. Rappelant qu’un avion de transport militaire assurant le vol Boufarik-Tindouf-Béchar s’est écrasé dans la matinée du 11 avril 2018 dans le périmètre de la base aérienne de Boufarik.

Le nombre des martyrs à déplorer s’élève à 247 passagers et 10 membres de l’équipage, dont la plupart sont des personnels de l’armée ainsi que des membres de leurs familles. Le MDN a annoncé que l’opération d’évacuation des dépouilles des victimes vers l’hôpital central de l’armée à Aïn Naâdja se poursuit toujours afin de les identifier.