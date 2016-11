Annaba : Arrestation d’un braconnier et saisie de son équipement

Réagissez

Agissant sur renseignements, les éléments de la gendarmerie des brigades de la compagnie territoriale d’Annaba ont interpellé récemment une personne près de la plage de Sidi Salem, dans la commune d’El-Bouni.

Selon ce service de sécurité, le mis en cause était en possession d‘une embarcation avec un moteur, un appareil de navigation GPS, six bouteilles de plongée sous-marine avec trois compresseurs d’air et trois tenues de plongée sous-marine, ainsi que divers matériels de plongée, destinés au braconnage de corail. Avisé, le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar, territorialement compétent, a prescrit la présentation du mis en cause à l’issue de l’enquête et la remise du matériel saisi aux services des Domaines.