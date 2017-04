Annaba 2017, l’année de tous les espoirs, selon le wali

Réagissez

Il est programmé la distribution de 7000 logements tous types confondus, dont ceux de l’AADL, à Draâ Erriche.

L’année 2017 sera-t-elle celle de la relance économique et sociale pour la wilaya de Annaba ? Affirmatif, si l’on se fie aux déclarations optimistes du wali lors de la présentation de sa feuille de route, à la faveur de la récente session de l’APW, tenue au siège de la wilaya. A en croire le chef de l’exécutif, deux projets industriels (sidérurgie) seront implantés dans la nouvelle zone industrielle de Berrahal, dont les partenaires étrangers sont des Emiratis.

Pas moins de 6000 postes de travail seront créés pour la circonstance.

Les études ont été déjà lancées et le premier coup de pelle est prévu incessamment. D’ordre économique, cette importante annonce a été suivie par plusieurs autres à caractère social. La wilaya de Annaba a marqué en 2016 une amélioration remarquable dans le domaine de l’éradication de l’habitat précaire. Pas moins de 610 constructions précaires ont été éradiquées dans la cité coloniale de Beni Mhafer et 1 430 autres dans la localité de Sidi Salem, dont les occupants ont été relogés au nouveau pôle urbain d’El Kalitoussa. Toujours dans le même contexte, durant l’année en cours, il est programmé la distribution de 7 000 logements tous types confondus, dont ceux de l’AADL, prévus dans la nouvelle ville de Draâ Erriche.

Quelque 530 milliards de dinars ont été dégagés pour l’alimentation de la cité en électricité, en gaz et en fibre optique. A ceux-là, il faut ajouter 900 logements sociaux locatifs (LSL) qui sont en cours de réalisation à Aïn Djebara. «Nous sommes la seule wilaya qui a adopté l’habitat spontané – construit sans acte- dont la direction de l’Agence foncière va régulariser 14 000 cas», s’est félicité le wali. Rappelons que le bilan des activités de la wilaya a été présenté par le secrétaire général en présence des directeurs de l’exécutif, des sénateurs, des députés, des chefs de daïra et des maires des 12 communes de la wilaya. Abordant le secteur des travaux publics, il a fait savoir que «le viaduc de Sidi Brahim, dont les travaux ont été entamés en novembre 2015, sera bientôt réceptionné. Bien qu’on lui doive des situations totalisant 12 milliards de dinars, l’Engoa n’a pas bloqué les travaux».

Importante à plus d’un titre, l’amélioration urbaine a eu aussi sa part dans le speech du wali, annonçant également l’extension du cours de la Révolution. Selon lui, l’ancienne gare et l’Ecole Pierre et Marie Curie seront démolies pour dégager l’espace nécessaire pour l’allongement de la plus importante place publique de la wilaya jusqu’à l’hôtel Seybouse.

Un petit rond-point reliera les deux espaces. Quant à la vieille ville, l’intervenant a remercié le Premier ministre d’avoir octroyé à la wilaya 15 milliards de dinars pour sa réhabilitation. Connu pour ses interventions critiques à l’encontre de l’exécutif, le vice-président de l’APW, Noureddine Klaiaia, a dérogé à la règle en reconnaissant que «la wilaya de Annaba a effectivement marqué deux grandes importantes opérations d’éradication des habitations précaires. Il s’agit de la plus importante action qui a concerné des cités datant de l’ère coloniale, à savoir Beni Mhaffeur et Sidi Salem. L’actuel wali a réussi là où ses prédécesseurs ont échoué, car ce sont des quartiers chauds».