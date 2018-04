86 nouveaux hémophiles diagnostiqués en 2018

Réagissez

Le dernier recensement de l’effectif des hémophiles en Algérie fait état de 2448 malades.

En 2017, ils étaient 2362 patients, soit une augmentation de 86 hémophiles diagnostiqués en 2018. Ces chiffres figurent dans la communication du Dr Djamila Nadir, vice-directrice chargée des maladies non transmissibles au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, présentée jeudi à Annaba, lors de la célébration de la Journée mondiale de l’hémophilie.

Selon toujours la même source, la région Est est la plus touchée, avec 835 hémophiles, contre 706 au Centre, 569 à l’Ouest et 338 au Sud. «En Algérie, l’accès aux soins et aux traitements des personnes vivant avec une hémophilie et autres troubles de la coagulation est largement assuré. Il se traduit par une amélioration de la qualité de la prise en charge des patients adultes et surtout les enfants», estiment les organisateurs de cet important événement, qui a drainé une importante assistance de praticiens, à leur tête Dr Damèche, le DSP de Annaba. Pour ce faire, un registre électronique de suivi de l’hémophilie sera mis en œuvre dans un premier temps dans quatre centres pilotes, dont un au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Hassani Issaad de Beni Messous (Alger), et les autres à Constantine, Annaba et Tlemcen, avec une évaluation d’une durée d’application de trois mois en vue de sa généralisation à l’échelle nationale.

Cette prise en charge a un coût. En effet, selon M. Ayad, le directeur général la Pharmacie centrale (PCH), pas moins de 7,65 milliards de dinars ont été déboursés pour couvrir les besoins médicamenteux des hémophiles algériens. «Un effort financier considérable, puisque ce budget ne dépassait pas les 760 millions de dinars en 2010», note le premier responsable de la PCH.

L’hémophilie est une maladie héréditaire qui se traduit par une incapacité du sang à coaguler chez les personnes atteintes. La transmission de la maladie est récessive et liée au chromosome X. On distingue deux formes principales: l’hémophilie

A et l’hémophilie B en fonction du facteur de coagulation déficitaire. C’est une maladie orpheline qui touche principalement les garçons. L’orientation priorisée par le ministère de la Santé algérien est consacrée par l’introduction du traitement prophylactique à travers les directives nationales de la prophylaxie chez l’enfant hémophile, édictées en 2017.