5 ans de prison requis contre deux avocates

Le procès de l’affaire du trafic de logements dans laquelle sont accusées, entre autres, deux avocates, a été ouvert en deuxième instance dans l’après-midi de dimanche à la cour de Annaba.

Le représentant du ministère public a requis à l’encontre de B.L., 37 ans, et KH.M., 36 ans, les deux robes noires en question, une peine de cinq ans de prison ferme. La même peine a été également requise à l’encontre de leur complice, N.M., 60 ans. Condamnés en première instance à trois années de prison ferme, les trois mis(es) en cause sont poursuivis(es) pour «escroquerie et usage irrégulier sans en avoir la qualité dans une fonction publique (OPGI)».

D’emblée, un vif échange a marqué la salle d’audience. Le fait marquant est que de nombreuses victimes dans cette affaire de trafic de logements ont dénoncé à la barre l’époux de l’accusée B.L, non convoqué au procès, malgré un dépôt de plainte à son encontre, selon l’un des témoins. On lui reproche d’être l’intermédiaire dans pratiquement toutes les opérations d’escroquerie commises par son épouse. Quant aux avocates, elles se sont échangé les accusations face à l’étonnement de leurs nombreuses victimes. Cette affaire remonte à l’année 2016. De par son caractère spécial, elle a secoué le milieu des robes noires.

En effet, des citoyens se sont plaints officiellement auprès du Conseil de l’Ordre des avocats de la région de Annaba et du parquet, pour dénoncer une escroquerie dont se sont rendues coupables deux avocates du barreau de Annaba et un présumé escroc, qui se fait passer pour un cadre de l’OPGI. Ces derniers promettaient à des demandeurs de logements socio-locatifs (LSL), LPA et même des promesses pour AADL, des attributions, en contrepartie d’importantes sommes d’argent. Pour rassurer leurs «clients», les deux avocates établissaient des reçus, cachetés au nom de leur cabinet, à leur profit.