360 détenus passeront le BEM et le BAC

Détenus pour divers délits et crimes, quelque 360 individus ont été retenus pour passer les épreuves des examens de fin d’année, dont 144 pour le Brevet de l’enseignement moyen (BEM) et 216 pour le baccalauréat.

C’est ce qu’a révélé jeudi Layachi Ahmed, le directeur de l’éducation de la wilaya de Annaba lors d’un point de presse, tenu au niveau de son siège. Ces prisonniers qui purgent actuellement leur peine vont concourir parallèlement avec un total de 36 815 candidats, dont 12 482 élèves pour le palier primaire, 10 327 pour le BEM et 14 006 pour le bac. Pour les prétendants libres, ils sont 475 pour le BEM et 6129 pour le bac. Pour la circonstance, pas moins de 7100 enseignants ont été mobilisés pour assurer la surveillance des épreuves parmi lesquels 3322 sont affectés pour les examens du baccalauréat. «Tout est fin prêt pour passer les examens des trois paliers dans de bonnes conditions.

Les centres d’examen sont disponibles et actuellement on s’attelle spécialement au contrôle de toutes les opérations pédagogiques à l’effet d’éviter toutes les surprises. Nous sommes en train également de préparer les élèves psychologiquement en collaboration avec les secteurs de la Sûreté nationale, l’éducation et la santé», a affirmé le même responsable. Quant à la correction, elle se déroulera au niveau du CEM Babou Mohamed Chérif, pour le premier palier, au lycée Moubarak El Mili, pour le BEM, et celui de Saint Augustin, pour le baccalauréat. Abordant le volet pédagogique, le directeur de l’éducation a déclaré : «Les semaines des études vont être augmentées, selon la norme internationale. Ainsi, elles passeront de 27 à 34 semaines. Cette nouvelle stratégie est actuellement en préparation et sera appliquée prochainement pour pouvoir terminer le programme annuel. Pour ce faire, nous devons convaincre l’élève de cette nécessité, sinon obligation pédagogique.» Le registre du renforcement des infrastructures scolaires a été également évoqué devant le parterre de journalistes. En effet, selon toujours le premier responsable de l’éducation dans la wilaya de Annaba, huit groupes scolaires ont été construits dans la nouvelle ville Draâ Erriche. Sept établissements sont destinés au primaire et un autre à l’enseignement moyen. «Pour équiper ces écoles, toutes les procédures ont été achevées. D’ici, le mois de juin prochain, nous procéderons à la réception de cet équipement. Les commandes ont été passées selon les besoins de chaque établissement. A ce rythme, l’année prochaine il n’y aura plus de problème d’infrastructures scolaires, mais de réhabilitation de celles existantes», a conclu Layachi Ahmed, le directeur de l’éducation de la wilaya de Annaba.