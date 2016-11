23 harraga arrêtés et condamnés

Réagissez

Le tribunal correctionnel de Annaba a condamné, hier, 23 jeunes à une amende de 20 000 DA chacun, a-t-on appris de sources judiciaires. Les concernés sont accusés d’avoir tenté de quitter le pays clandestinement.

En effet, dans la nuit de jeudi à vendredi, les gardes-côtes de la façade maritime de Annaba ont intercepté deux embarcations artisanales, à bord desquelles ont pris place 11 et 12 jeunes candidats à l’émigration clandestine. C’est vers 00h30 qu’ils ont été aperçus à 40 miles nautiques par les unités semi-rigides des garde-côtes qui étaient en patrouille de routine, alors que les harraga tentaient de rejoindre les côtes européennes, notamment l’île de la Sardaigne (Italie). Une fois arraisonnés et ramenés au port militaire d’Annaba, ils ont subi une visite médicale par le médecin de la Protection civile, avant d’être auditionnés par la police militaire. Agés de 20 à

31 ans, ils avaient appareillé quelques heures auparavant, selon le procès verbal, depuis la plage de Sidi Salem, dans la commune d’El Bouni. Coïncidant avec le week-end, l’arrestation des mis en cause a été prolongée jusqu’à, hier, où ils ont été présentés devant le parquet.