2 morts et 4 blessés au premier jour de l’an 2017

La première journée de l’année 2017 a été dramatique, l’on a enregistré 2 décès et 4 blessés dans des incidents distincts, a-t-on appris de la Protection civile locale.

En effet, selon ce corps constitué, une veille dame de 77 ans a rendu l’âme, avant-hier, à bord d’un avion assurant la destination Marseille/Annaba. Le décès de cette septuagénaire - K.DJ- a été constaté par le médecin de la Protection civile à l’arrivée de ce vol à l’aéroport international Rabah Bitat. Le constat fait état d’une mort occasionnée par un arrêt cardiaque. Présent également sur le lieu, le représentant du ministère public près le tribunal d’El Hadjar a ordonné une autopsie pour les besoins d’une enquête avant que la dépouille ne soit déposée à la morgue de l’hôpital Ibn Rochd de Annaba.

Quelques kilomètres plus loin, une autre personne a trouvé la mort suite à un accident de la circulation qui s’est produit avant-hier vers 17h45 sur le pont de la cité populaire de Boukhadra (ex-Bouhamra). Cet accident, qui a causé également des blessures à quatre autres passagers, dont deux grièvement atteints, a impliqué une Renault Logan et une Peugeot 206. La collision entre ces deux véhicules touristiques a été fatale. Le médecin de la Protection civile a constaté le décès de M. Belgacem, un sexagénaire, habitant Annaba. Le chauffeur de la Logan, M. Bachir, originaire de Boukhadra, s’en est sorti sain et sauf. Quant aux passagères de la Peugeot 206, qui sont de la même famille, Bendjedou de Annaba, elles sont légèrement blessées et ont été évacuées vers l’hôpital Ibn Rochd.