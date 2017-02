1600 élèves au concours du meilleur matheux

Réagissez

Plus de 1600 élèves issus de 86 établissements scolaires, dont 12 lycées, 30 CEM et 44 écoles de la wilaya d’Annaba ont pris part, lundi, à la 3e édition du concours de mathématiques, avons-nous constaté sur place.

Soutenu par la direction de l’éducation de la wilaya, cet événement scientifique a été organisé par le club de mathématiques de l’école Al Awael. Le thème retenu pour cette édition est «Les mathématiques, notre sport». Selon Karima Saâd Laïb, directrice d’Al Awael, la mise en évidence du rôle essentiel de la résolution de problèmes dans l’activité mathématique trouve un écho dans les documents officiels de la dernière réforme concernant le système éducatif, dont l’intitulé est «L’approche par compétence». «Loin de s’opposer à cette tendance consistant à accorder aux exercices une place de choix dans la formation mathématique des élèves, les textes officiels ne font que la renforcer», notera-t-elle.

Abondant dans le même sens, notre interlocutrice ajoute : «Les guides de compétence précisent que c’est par la résolution des problèmes que l’élève développe des aptitudes mathématiques, acquiert des connaissances profondes et se forge une personnalité confiante et active. Plus l’élève s’approprie des connaissances, plus il construit d’autre part la résolution de nouveaux problèmes. En ce sens, l’aptitude à la résolution des problèmes est considérée comme une des caractéristiques piliers du cours de mathématiques.»

Ainsi, l’activité mathématique à l’école est basée principalement, selon les programmes de la réforme par les compétences, sur la résolution de problèmes et le questionnement des élèves. C’est justement à travers des sujets de cette nature, établis par des spécialistes, qu’on peut révéler les élèves doués. Rappelons que les élèves du 3e palier ont participé pour la première fois à ce concours, dont les heureux lauréats seront connus le 4 avril prochain. Une cérémonie est prévue en leur honneur.