14 harraga arrêtés à Annaba

Réagissez

Quatorze jeunes candidats à l’émigration clandestine ont été arrêtés dans la nuit de lundi à mardi à Annaba par les éléments de la Gendarmerie nationale relevant du commandement de Annaba, avons-nous appris de ce corps constitué. Agissant sur informations faisant état d’une tentative de quitter le pays clandestinement, les éléments de la brigade de la gendarmerie de Annaba, assistés de ceux de la section de sécurité et d'intervention, ont interpellé à hauteur de la plage Vivier, commune de Annaba, 14 jeunes. Originaires de Annaba et d’Alger, ils s’apprêtaient à rallier clandestinement la rive européenne, notamment les côtes italiennes. Une embarcation artisanale avec un moteur, huit fûts remplis de 240 litres d'essence et cinq autres vides ainsi que des effets vestimentaires ont été saisis sur les lieux. Après leur audition par la police judiciaire, les malheureux harraga ont été présentés devant le procureur près le tribunal correctionnel de Annaba pour répondre de leurs actes, dont la tentative de quitter le pays clandestinement.