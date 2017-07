Vente-dédicace du livre : Mes cousins des Amériques d’Arezki Metref

Réagissez

Notre confrère du quotidien Le Soir d’Algérie, Arezki Metref, venu dans le cadre d’une mission professionnelle à Souk Ahras, a marqué, jeudi, une halte à la librairie Bousdira, où il a dédicacé plusieurs exemplaires de son livre Mes cousins des Amériques. Des lecteurs et des artistes locaux venus en amis de l’hôte de l’antique Thagaste, n’ont pas regretté le détour. Le thème du livre proposé a été juste un prétexte pour une rencontre sympathique avec quelques représentants de la corporation de la presse et autres intellectuels. Metref a parlé (et fait parler) d’art et d’histoire, de la nécessaire mise en valeur de la culture et de feu Chakib Hamada, écrivain et journaliste de Souk-Ahras, qu’il avait côtoyé à la fac d’Alger, à un âge où les deux étudiants disaient en vers et en prose l’avenir d’une Algérie rêveuse …éprise de belles lettres. L’auteur, qui n’a pas voulu s’étaler sur les détails du livre dédicacé, a été trahi par les quelques lignes lues hâtivement et qui invitent déjà à méditer autour du sujet phare, où les connotations à plusieurs lectures ne sont pas à exclure.