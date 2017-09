Un bilan complet et beaucoup de patience

Réagissez

L’entrée du village «Changing Diabetes»

Depuis jeudi dernier, le village «Changing Diabetes», installé à la cité Ghahdour Tahar du chef-lieu de wilaya, accueille les citoyens désireux de faire un dépistage du diabète.

Un dépistage effectué en quelques minutes, avaient annoncé les organisateurs, pour les malades qui s’ignorent, mais aussi un bilan complet pour les diabétiques connus, y sont dispensés gratuitement. Mais force est de constater que les premiers malades ont dû attendre deux jours pour enfin obtenir leur bilan.

En effet, l’utilisation d’un automate a permis dès les premières heures d’affluence des patients diabétiques d’obtenir un bilan sanguin capital pour connaître le degré d’évolution de cette maladie assorti d’un questionnaire, d’une prise de tension artérielle, poids et mensurations. Le malade appose sa signature sur le dossier, ce qui signifie qu’il est participant consentant à un examen anthropomorphique, biologique et approfondi pour le dépistage des complications du diabète.

Conservées anonymement, les données de ce bilan sont de facto, comme il est précisé dans les clauses du dossier médical, utilisées dans le cadre de la recherche scientifique aux niveaux national et international. Le groupe Novo Nordisk, leader dans le traitement du diabète et coorganisateur dudit village avec la DSP de Guelma, sous l’égide du ministère de la Santé, qui, faudrait-il le souligner en est à sa 21e édition à l’échelle nationale depuis 2011, est le premier utilisateur de ces données, qui seront exploitées et détruites au bout de 5 années, stipule clairement le document. Mais il peut être résilié à tout moment par le participant sans préavis.

Très peu regardant sur ce volet, un diabétique nous déclarait hier matin : «Franchement, je n’ai pas lu ! J’attends depuis hier de passer chez le cardiologue et l’ophtalmologue. Ils m’ont demandé de signer et j’ai signé. Ce qui m’intéresse, c’est d’être fixé sur ma maladie et son évolution et en plus c’est gratuit !» Notons également que des séances d’éducation sanitaire et hygiène alimentaire sont dispensées aux malades par des professionnels de la santé. Il est clair qu’il y a eu un démarrage difficile, probablement dû au service d’accueil et d’orientation «sans aucune compétence ni formation !», nous dit-on. Dans leurs discours de bienvenue, les organisateurs ont mis l’accent sur l’implication, dans une démarche de partenaires, des autorités publiques, secteur privé, et surtout l’implication des associations des malades.

Dans ce contexte bien précis, l’association Amel des malades diabétiques de la wilaya de Guelma, n’a, force est de le constater, pas été invitée à cet événement. «Je suis étonné que les responsables de cet événement n’aient pas eu la présence d’esprit d’inviter notre association. Et pourtant je suis membre du Conseil médical de l’hôpital Ibn Zohr de Guelma» déclare à El Watan le président de ladite association, visiblement pas étonné, que nous avons rencontré, le jour même, dans son bureau, sis rue SNP Abdelkrim. Et de conclure : «Nous sommes un groupe de bénévoles. Nous prenons en charge entre 17000 et 18000 malades diabétiques dans la wilaya, dont 2000 sont des nécessiteux, et près de 50 enfants.» Quoi qu’il en soit, le village «Changing Diabetes» est à Guelma pour 10 jours, où un bilan est attendu à l’issu de ce dépistage. Côté chiffres officiels, notons «que la wilaya de Guelma compte plus de 20000 diabétiques connus par les services de santé et suivis à l’hôpital du jour de Guelma, et ce, depuis sa création en 2002», précise à ce sujet le docteur Boussatha Lahcen, premier responsable de cette structure.