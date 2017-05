Un avenir prometteur dans le power lifting

Réagissez

Celui qui a dit «Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années» a eu raison sur toute la ligne. Cela se confirme dans tous les secteurs d’activité, activités sportives comprises.

Nous l’avons à notre tour vérifié avec le jeune prodige, Zaki Boulekroun, qui commence déjà à briller sur la scène sportive. Zani n’a que dix-sept ans et est encore lycéen. Il nous apprend que cela fait seulement une année qu’il s’est mis à pratiquer le power lifting, en adhérant au club USC Aïn Beïda. Lors du dernier championnat de power lifting, Zaki a misé haut, même très haut. Il ambitionnait d’arracher la première place, lui qui appartient à la catégorie cadette des moins de 120 kg. Bien que néophyte en la matière, il a pu s’adjuger la deuxième place, prouvant ses capacités. Il nous dit qu’il a beaucoup appris grâce à ses entraîneurs et ses aînés, comme le champion Ali Boukhalfa, qui a obtenu le titre africain lors des joutes organisées par l’Afrique du Sud il y a quelques années. Le jeune Zaki, nous en conviendrons, a tout devant lui pour atteindre les plus hautes marches des podiums. Son âge, ses qualités sportives, son ambition, tout plaide pour qu’il honore un jour le pays en glanant des titres nationaux et internationaux. L’Union sportive communale de la ville et le club dénommé «Abtal de Aïn Beïda» ont fait la découverte de nombreuses graines de champion, à l’instar de Zaki et d’El Hassen Dire, lui aussi lycéen qui s’est distingué en body-building en arrachant la 2e place dans la catégorie des moins de 75 kg. Seulement là où le bât blesse, c’est que nos futurs athlètes ne jouissent pas des privilèges qui devraient leur être concédés pour qu’ils brillent de mille feux. Et cela concerne au premier chef une prise en charge effective sur tous les plans.