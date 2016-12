Trois trafiquants d’armes arrêtés

Réagissez

Les éléments de la Gendarmerie nationale relevant de la commune d’El Houijebet, 30 km de Tébessa, ont déjoué, mercredi dernier, une tentative d’introduction à partir de la Tunisie, de trois armes à feu de catégorie 5, apprend-on de sources concordantes. Deux Tunisiens et un Algérien ont été interceptés en possession de ces armes à bord d’une camionnette, près de la frontière, plus précisément au lieu-dit Bouchebka. Les mis en cause ont été présentés, jeudi, devant le juge d’instruction qui les a placés sous mandat de dépôt pour trafic d’armes.