Trois médailles pour Mohamed Chebicheb

Mohamed Chebicheb, athlète-entraineur, affilié à la ligue de Souk Ahras, s’est distingué lors d’un récent championnat mondial du kung fu wushu classique par une prestation spectaculaire en Turquie où il a décroché avec brio deux médailles d’or et une médaille d’argent, a-t-on appris récemment auprès de son club CASA (Club amateur de Souk Ahras). Ce jeune athlète de 28 ans n’a pas lésiné sur les moyens pour subjuguer les entraineurs les plus expérimentés des cinq continents et c’est grâce à ses qualités physiques et morales exceptionnelles qu’il a réussi à atteindre à deux reprises la plus haute marche du podium et à hisser, du coup,l’emblème national trois fois.