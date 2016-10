Sur les traces d’El Hachemi Guerrouabi

Réagissez

Chahra Guerrouabi entourée de plusieurs interprètes...

Peu de gens le savent. Souk Ahras est l’une des rares villes du pays qui garde jalousement les repères d’une musique née dans l’ambiance d’une période d’acculturation programmée par les tenants d’une culture intruse, incrustée ensuite dans les humeurs et les mœurs algériennes, pour donner enfin une portée à ce genre qui brave encore temps et espace.

Le chaâbi refuse de tomber en désuétude, et ce sont les mélomanes de Souk Ahras qui l’ont dit lors d’une récente cérémonie organisée récemment à la salle Tahri Miloud. Rehaussée par la présence de Chahra Guerrouabi, veuve de l’icône El-Hachemi Guerrouabi, la rencontre s’est transformée, samedi dernier, en pacte d’honneur entre chanteurs venus des régions de Guelma, Annaba et un public qui n’a pas manqué de réagir aux qacidate tirées du terroir et interprétées avec perfection par les cheikhs Saci Gouasmia et Madjid Meslem.

Un hommage a été également rendu aux illustres Hadjaj, Nadjib, Seridi, Benabdelouahed, Koussi et Djellassi, tous chanteurs de renommée, qui font de cette musique un espace d’expression et de belles paroles. Mme veuve Guerrouabi ne manquera pas de déclarer, en marge de cette manifestation, que le chaâbi va bien et que ce genre doit être perpétué aux fins d’accommoder les générations montantes avec la culture du terroir et pérenniser l’esprit d’une musique authentique.

En programmant ce conclave de musiciens pour étoffer les festivités de la Journée nationale de la presse, l’association culturelle El-Madjdaouia et la direction de la culture, ont eu le mérite d’apporter d’autres couleurs à une grisaille ambiante et de réduire un tant soit peu des propos fourbes et la félonie qui collent immanquablement aux rencontres coutumières avec les représentants des journaux.