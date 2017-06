Portrait de celui qu’on surnomme Omar El Mokhtar d’Algérie

Réagissez

Certaines sources historiques le surnomment Omar El Mokhtar d’Algérie pour ses hauts faits d’armes, son âge relativement avancé au moment de rallier la Révolution et sa mort en héros, le 31 mai 1956, les armes à la main, dans une bataille que l’histoire retiendra éternellement.

Le martyr est Si Ali Zaghdoud, ou Si Ali Laâouati pour les intimes. Né en 1902 à Beni Aouat, dans la commune d’El Anser, wilaya de Jijel, Ali Zaghdoud a rejoint le mouvement national au milieu des années 1940, avant de regagner les maquis de la wilaya de Mila, au déclenchement de la Guerre de Libération en 1954. Pendant deux longues années, il combattit la présence française dans cette région du Nord Constantinois, en donnant le meilleur de lui-même, selon les témoignages de ceux qui l’ont connu et côtoyé. «Le plus court chemin vers la liberté est de se soulever massivement contre l’occupant» était son credo ; une phrase que ses contemporains se rappellent chaque fois que le nom de Si-Ali Zaghdoud est évoqué.

En effet, du 1er novembre 1954 au 31 mai 1956, il n’avait pas dérogé d’un iota à ses convictions de patriote, multipliant ses participations à des batailles partout à Mila, en incitant sans cesse le groupe de moudjahidine qui était sous sa responsabilité à plus de sacrifices et d’engagement dans le combat libérateur.

Le martyr est tombé au champ d’honneur le 31 mai 1956, dans la bataille de Lafkaline, sur les hauteurs de la ville de Mila. Il est mort, les armes à la main, en compagnie d’autres héros de la région comme Mechri El Meki, Boutout Dahmane, Boudieb Amar, Benmerrouche Aïssa, Benazzouz Tahar, Khelaf Messaoud, Mehanaoui Saâd et bien d’autres hommes qui portaient la cause nationale dans la chair et dont les noms resteront gravés à jamais dans la mémoire collective de la région. Le 61e anniversaire de la mort de Si-Ali Laâouati a été célébré ce mercredi 31 mai dans la wilaya de Mila.