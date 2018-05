Plaidoyer pour la rentabilisation du recyclage des déchets

Réagissez

«La protection de l’environnement doit être aussi assumée comme tâche capable de promouvoir l’économie nationale et asseoir des assises d’une industrie viable notamment dans le domaine du recyclage.

Ce créneau est capable, à lui seul, de créer des opportunités de travail et d’implication réelle dans le circuit environnemental pour un grand nombre de jeunes», a déclaré Fatma-Zohra Zerouati, ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables lors d’une visite de travail, la journée de dimanche, et durant laquelle elle a mis en exergue les grands axes d’une vision macroéconomique de son département.

Si les centres d’enfouissement technique (CET) sont conçus pour l’élimination et la récupération des déchets, leur autofinancement passe inéluctablement par l’appel aux autres partenaires afin de rentabiliser ces structures et rompre avec l’immobilisme et l’aide de l’Etat.

C’est dans cet esprit que la ministre a exhorté les gestionnaires de son département à faire preuve d’une nouvelle dynamique à Souk Ahras. Elle n’a pas lésiné, non plus, sur les mots pour déclarer que les 25 décharges sauvages de Souk Ahras doivent disparaître, à l’instar de toutes celles du pays avec comme date butoir la fin de l’année 2019. Le projet de réhabilitation de l’espace de détente «Guenoune Slimane», dont le coût est estimé à 420 millions de dinars a été la première escale du cortège officiel.

La conception, le choix des matériaux, l’implantation des kiosques, l’entretien des arbres et l’implication impérative d’un paysagiste dans pareille aire de détente ont été les principales lacunes relevées par F.Z. Zerouati lors d’un plaidoyer pour le respect de la nature et la création d’espaces verts. Elle exprimera toute sa déception au parc citadin, un autre projet que la ministre voit budgétivore et porteur d’anomalies.

Des structures en deçà des attentes

L’absence d’un parking pour les visiteurs, les nuisances sonores, les défaillances dans l’éclairage et la conception ont été longuement commentées par la ministre, qui a exprimé son désappointement total par rapport à ce projet dont la réception est dite imminente. «On ne peut concevoir un lac d’une profondeur de 1,50 m dans un endroit censé recevoir des enfants en bas âge ni encore des pentes qui provoquent l’essoufflement des promeneurs», a-t-elle souligné.

A Khemissa, une visite d’un site archéologique qui s’étend sur une superficie de plus de 60 hectares, a fait dire à la ministre que nos richesses ne sont pas exploitées de manière à développer d’autres secteurs en l’occurrence celui du tourisme. En fin de visite l’hôte de Souk Ahras a prononcé une allocution dans laquelle elle a expliqué les options de son département et les défis du pays en matière de protection de l’environnement sous des angles différents.

Cette visite officielle a été également couronnée par la signature d’une convention relative à la récupération des huiles utilisées entre Naftal et la SNTF.