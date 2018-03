Oum El Bouaghi revisite l’histoire de Ben M’Hidi

Réagissez

L’université éponyme organise, les 4 et 5 mars en cours, un séminaire international consacré à la vie et au combat du chahid.

Ce séminaire fait suite à la commémoration du 61e anniversaire de la mort du martyr de la Révolution dans la ville d’Aïn M’lila. Figure emblématique de la Révolution du 1er Novembre 1954, Larbi Ben M’Hidi, l’un des membres fondateurs du Comité révolutionnaire d’unité et d’action (CRUA), sera nommé à la tête de la zone V (ouest du pays). Il en sera le représentant au congrès de la Soummam le 20 août 1956. Élevé au grade de colonel, il se verra confier les destinées de la Zone autonome d’Alger.

Arrêté le 23 février 1957 dans un appartement du centre d’Alger, Larbi Ben M’Hidi sera assassiné par les soldats d’Aussarès, le 3 mars 1957. Pour revenir au séminaire international, l’université d’Oum El Bouaghi dont elle porte le nom a invité plusieurs conférenciers du pays et de Tunisie pour rendre hommage au chahid de la Révolution. Mohamed Abbès, de l’université d’Alger, a centré son intervention sur la relation entre Larbi Ben M’Hidi et Abane Ramdane. Leur combat est unique et ils se ressemblent sur maints points.

Les autres conférenciers, venus des universités de Constantine, Sétif, Guelma, Adrar, Batna et Skikda, ont tous axé leurs interventions sur le combat mené par Ben M’Hidi pendant la Révolution de Novembre. D’autres thèmes ont mis en relief la bataille d’Alger, comme l’a fait le professeur Chergui de l’université de Guelma.

Le conférencier Habib Hassen Elloulebe de Tunis a traité quant à lui du rapport entre son pays et la Révolution algérienne durant la période 1956/58. Le séminaire qui s’étalera sur deux jours permettra à l’assistance de mieux appréhender un moment charnière de la Révolution, d’autant que les débats qui suivent les interventions promettent d’être féconds et utiles, notamment pour les étudiants qui suivent un cursus en histoire.