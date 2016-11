Mila remporte le trophée

Réagissez

Lécole des Vétérans du NRB Grarem, de la wilaya de Mila, a remporté, hier, le trophée du Tournoi national des écoles de football, organisé du 30 octobre au 1er novembre à Constantine.

Tenue au niveau des stades de Sidi Mabrouk et Benabdelmalek, la manifestation a connu la participation de dix écoles de football. Qualifiée en finale au détriment du Club sportif d’Ali Mendjeli par le score sans appel de 4 buts à 1, l’école du NRB Grarem s’est imposée en finale, ce mardi, par 2 à 0, face à la JS Haï Abbas. Les deux réalisations ont été concrétisées par le jeune virevoltant Ghelbi Mohammed, qui remporte, par là même, le titre de meilleur buteur du tournoi, avec cinq réalisations. Avec les 11 buts inscrits lors de ce tournoi, le NRB Grarem possède la meilleure attaque, comme elle possède la meilleure défense étant donné qu’elle n’a encaissé que deux buts. Rappelons que lors des éliminatoires, le NRBG a eu le meilleur sur les plus anciennes écoles de football du Vieux-Rocher, à l’image de celles du CSC et du JS Kaddour Boumadous. A l’issue de la compétition, le coach Mohammed Boutouatou a rendu un vibrant hommage à ses protégés qui «ont relevé le défi et placé le NRBG en tête des écoles de football de la région est du pays ». Bon vent.