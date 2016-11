Réagissez

Média-Plus entame sa rentrée littéraire, aujourd’hui, par la publication d’un recueil de 10 nouvelles fantastiques signées par des auteurs en herbe.

Pour la 3e année consécutive, les jeunes plumes algériennes sont sollicitées par l’Institut français d’Algérie en partenariat avec BNP Paribas El Djazair et Média-Plus. On reste dans le fantastique univers approprié pour fouetter l’imaginaire des auteurs en herbe. Après les noces, puis le climat, un thème neuf s’imposait : en cette année sportivement riche - l’Euro 2016, les Olympiades brésiliennes - c’est le stade qui est le décor du récit.

Média-Plus s’honore d’être à nouveau partenaire de cette aventure littéraire et de mettre à la disposition des lecteurs ces textes qui, nous n’en doutons pas, vous plongeront dans les délices de la lecture, voire peut-être, vous lanceront à votre tour sur les pistes et les stades… de l’imagination et de la création.

La remise du prix aux lauréats 2016 a eu lieu jeudi au stand de l’Institut français d’Algérie- Pavillon central- emplacement C38 (SILA).

L’événement s’est déroulé en présence de la championne du monde de full contact, Laetitia Madjène, marraine de cette troisième édition.

Le lauréat est Mohamed Achraf Bouaoune, pour Ambition.

Cet Algérois né en 1996 est un grand lecteur de Baudelaire, entre autres. Pour lui «Créer une bonne alchimie entre les mots pour délivrer un message au lecteur est un art simple et complexe à la fois ».

Mohamed Achraf Bouaoune/Collectif

Les feux du stade / Nouvelles fantastiques

Editions Média-Plus. 2016 - 214 pages