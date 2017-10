«Le passé glorieux de notre révolution appartient à tout le peuple»

Réagissez

Tayeb Zitouni, le ministre des moudjahidine a effectué lundi et mardi une visite de travail à Souk-Ahras qui a coïncidé avec la célébration du 56e anniversaire des événements du 17 octobre 1961. L’inauguration de plusieurs structures d’utilité publique au chef-lieu de la wilaya et la visite du cortège officiel du musée du Moudjahid ont marqué cette visite qui a connu la participation d’un grand nombre d’organisations de la famille révolutionnaire, venues se ressourcer auprès de cette région martyre pour répéter la phrase d’un participant aux festivités. Il y a exactement 56 ans, des Algériens vivant en France, des ouvriers dans leur majorité, épris de justice et de liberté, organisaient une manifestation pacifique pour protester contre les restrictions dont ils faisaient l’objet notamment un couvre-feu qui les concernait sans les autres émigrés, et par ricochet l’indépendance de l’Algérie.

La répression fut des plus sanglantes sous les ordres du tristement célèbre Maurice Papon, le préfet de police de l’époque. Ce fut une preuve de plus pour la communauté internationale contre les atrocités commises par le colonialisme et un signe fort de l’irréversibilité du peuple algérien dans son choix pour l’autodétermination. Le ministre qui a mis ces hauts faits dans leur contexte n’a pas manqué d’insister sur les enseignements que tout un chacun doit connaitre sur l’une des révolutions qui porte le plus d’abnégation et de sacrifices.

«Le passé glorieux de notre révolution appartient à tout un peuple et nous ne pouvons, de ce fait, qu’amener les Algériens, toutes générations confondues, à lire et relire l’épopée de novembre que nul ne saurait oublier», a-t-il déclaré pour ensuite exprimer le vœu d’impliquer davantage les secteurs de l’éducation et de l’enseignement supérieur dans la préservation de ce legs par l’intensification des rencontres, des débats et d’un travail de proximité. Une remise de prix au profit des familles de quelques moudjahidine décédés et des activités sportives et culturelles ont fait partie d’un programme étoffé également par des conférences à travers lesquelles le ministre lui-même et des universitaires ont traité les événements sous différents angles. Idem pour l’allocution du wali qui s’est voulu un support pour la portée civilisationnelle de la révolution de novembre, tous évènements confondus.