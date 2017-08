Le Baraclude en rupture de stock à Guelma

Réagissez

Le Baraclude 0,5 mg comprimés, un antiviral destiné aux malades atteints d’hépatite B, est en rupture de stock à Guelma.

Une situation très mal vécue par les nombreux patients qui n’ont d’autre choix que d’attendre une hypothétique livraison de ce médicament à la pharmacie de l’hôpital Ibn Zhor de la ville de Guelma. «Cela fait près d’un mois, qu’aucune boîte de Baraclude ne nous a été livrée !» révèle, hier encore à El Watan, un malade chronique, visiblement affolé à l’idée de rechuter. Et de conclure : «Ce médicament n’est disponible qu’à l’hôpital Ibn Zohr. Normalement, je me présente chaque mois chez le médecin pour mon traitement. C’est sur présentation de ma carte nationale d’identité et un bon dûment établi par le médecin que je suis fourni à la pharmacie de l’hôpital. Il y a eu d’abord une pénurie. De deux boîtes par mois je suis passé à une boîte tous les 15 jours ensuite plus rien !».

Mais qu’en est-il au juste ? A quel niveau se situe le problème d’approvisionnement ? «Ce que je peux vous dire à ce sujet, c’est que le problème ne date pas d’hier, puisque la pénurie du Baraclude (Antécavir) remonte à près de 6 mois, jusqu’à la rupture de stock, il ya un mois», déclare à ce sujet le médecin-chef du service infectieux de l’hôpital Ibn Zhor, et de conclure : «S’agit-il d’un problème d’approvisionnement entre la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) de Annaba? Des factures impayées ? Je ne saurais vous dire ! Une chose est certaine, nous avons des patients qui attendent leur médicament.» Du côté de la pharmacie de l’hôpital Ibn Zhor, des précisions nous sont finalement apportées : «Oui, en effet, il y a une rupture de stock de Baraclude depuis un mois. 80 malades sont directement touchés par cette rupture à Guelma.» Et à notre interlocutrice de confirmer : «Nos commandes ne sont pas honorées auprès de la PCH de Annaba. En réponse, ils nous disent (PCH ; ndlr) qu’eux-mêmes sont en rupture de stock et que le problème est national. La PCH nous a proposé des boîtes de Baraclude à 1mg au lieu du 0,5 mg, mais rien à ce jour. Des rapports sont rédigés quotidiennement en ce sens.» Quoi qu’il en soit, nous l’aurons compris, il s’agirait d’un problème de fournisseur. Mais en attendant un éventuel déblocage, fournisseurs ou pas, des malades sont dans l’expectative, d’autant qu’il est gratuit à l’hôpital, car faudrait-il le souligner en gras, une boîte de Baraclude 0,5 mg vaut 400 euros en Europe. Pour un mois, il faut deux boîtes, à raison de deux comprimés par jour, le calcul est vite fait.