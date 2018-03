La cigogne blanche ne viendra pas cette année

Réagissez

Les cigognes font partie du biotope de Tébessa

Un mois de mars pas comme les autres. Cette année, la cigogne blanche, devenue au fil du temps l’oiseau emblématique de la région de Tébessa, amenant joie et ravissement chez la population et annonçant l’arrivée du printemps, ne passera pas.

L’échassier qui, comme chaque année, de son retour migratoire, fait halte dans le bois que l’on nomme «Trab Djenna», à la sortie de la ville de Tébessa, pour nicher, se reproduire et se multiplier, ne pourra guère s’y poser à cause de l’abattage sans frein des derniers arbres séculaires. Le biotope de quelques hectares était depuis plus de 50 ans un véritable havre de paix ornithologique pour l’oiseau migrateur jusqu’à l’année écoulée, où la bêtise humaine a tout terni.

Des individus surgis de nulle part, prétendant être les propriétaires de l’espace, ont commis une déforestation à vive allure pour faire place à des lopins de terre afin d’y ériger des constructions illicites, et ce, au su et au vu de tout le monde. Yassine, 62 ans, amateur de la faune sauvage, habitant à quelques mètres de cette zone se souvient : «J’ai toujours aimé leur abondance sur le branchage où ils établissent leur nid, mais aujourd’hui on ne voit que quelques couples sur des pylônes électriques, où le danger d’électrocution pèse énormément.» Devant ce massacre, aucune association ou autre n’a bougé le petit doigt, hélas, pour arrêter l’hécatombe de cette espèce.

Faut-il rappeler qu’une opération de démolition de ces constructions illicites a été menée en 2015 par la commune de Tébessa et aussitôt abandonnée pour des raisons qui demeurent énigmatiques. Une décision qui a donné l’occasion à d’autres, parmi eux le frère d’un député, d’accaparer du reste du marécage.